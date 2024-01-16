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Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şirinevler Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şirinevler Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Şirinevler Mahallesi'nde düzenlenen mahalle buluşması programına katıldı. Programda, mahalle sakinleri ve muhtarın talep ve sorunları dinlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Metin Gürbüz ise mahalleye yapılan altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şirinevler Mahallesi\'ni Ziyaret Etti
16.01.2024 - 17:27,
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Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Mahalle buluşmaları" kapsamında Şirinevler Mahallesi'ni ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Valilik ve belediye tarafından Şirinevler Mahallesi Hacı Ali AbaTaziye Evi'nde düzenlenen programa katılan Canalp, uygulanan ve uygulanacak projelerle ilgili bilgi verdi.

Programda, mahalle sakinleri ve muhtar Muzaffer Esin, talep ve sorunları iletti.

Belediye Başkan Yardımcısı Metin Gürbüz de mahalleye 240 metre içme suyu hattı ve 500 metre kanalizasyon hattı döşendiğini belirtti.

Gürbüz, "740 metre yağmur suyu hattı döşendi. 1300 ton asfalt serim ve yama işlemi yapıldı. Toplamda 1300 ton asfalt çalışması yapıldı. 6 bin 770 metrekare alan asfaltlandı. Toplam 3 bin metrekare kilitli parke taşı yapıldı." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şirinevler Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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