BATOÇ-SEN Başkanı, yüzde 5'lik barajın memurların iradesini yok saydığını savundu - Son Dakika
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BATOÇ-SEN Başkanı, yüzde 5'lik barajın memurların iradesini yok saydığını savundu

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BATOÇ-SEN Başkanı, yüzde 5\'lik barajın memurların iradesini yok saydığını savundu
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BATOÇ-SEN Genel Başkanı Erdal Bayram, Çalışma Bakanlığı'nın yüzde 5'lik sendika barajı çalışmasının yok hükmünde olduğunu söyledi. Bayram, kamu görevlilerinin iradesini yandaş sendikaların insafına bırakmayacaklarını ve kuşatmayı yargı önünde de dağıtacaklarını belirtti.

(ANKARA) - Bağımsız Tarım Orman ve Çevre Sendikası Genel Başkanı Erdal Bayram, "Anayasa Mahkemesi'nin ve Danıştay'ın kararlarını çiğneyerek getirmeye çalıştığınız yüzde 5'lik baraj dayatması yok hükmündedir. BATOÇ-SEN olarak, kamu görevlilerinin özgür iradesini yandaş sendikaların insafına bırakmayacağız. Bu antidemokratik kuşatmayı sokaklarda, meydanlarda ve yargı önünde bir kez daha darmadağın edeceğiz" dedi.

Bağımsız Tarım Orman ve Çevre Sendikası (BATOÇ-SEN) Genel Başkanı Erdal Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma Bakanlığı'nın sendika barajını yüzde 5'e çıkarmaya yönelik çalışmasının, memurların örgütlenme özgürlüğüne indirilmek istenen bir darbe olduğunu belirtti.

Bayram, şunları kaydetti:

"Tarihin ironisine bakın ki, bugün gücü arkasına alıp baraj isteyenler kendi geçmişlerini unutmuşlardır. 4688 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği ilk yılda, bugün baraj diye tutturan Memur-Sen, 11 hizmet kolunun 2'sinde sendika bile kuramamış bir yapıydı. Dahası, 2004 yılı sendika üye tespitlerine bakıldığında, Memur-Sen'e bağlı 10 sendikadan 5'i o dönem uygulanan yüzde 5 barajını aşabilmiş, kalan 5'i ise barajın altında ezilmişti. Kendi varoluş süreçlerinde barajların altından süzülüp gelenler, bugün iktidar yandaşlığını bir kalkan ve silah olarak kullanarak kamu sendikacılığını tekelleştirmeye çalışmaktadır.

Dün baraj altında kalanlar, bugün Türkiye Kamu-Sen ile kol kola girerek ve iktidar yandaşlığını tepe tepe kullanarak 'merdivenaltı yöntemler' ile sendika özgürlüğünü ortadan kaldırmak istiyor. Sırf kendi koltuklarını sağlamlaştırmak ve tabandan yükselen haklı tepkileri bastırmak için anti-demokratik barajların arkasına saklanıyorlar. Tarih, bu antidemokratik baraj heveslilerinin hüsranlarıyla doludur.

"YÜZDE 5 BARAJI, ULUSLARARASI HUKUKUN ÇİĞNENMESİDİR"

Getirilmek istenen yüzde 5 barajı; Anayasamızın 51. maddesine, çalışma barışına ve Türkiye'nin imzacısı olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine özellikle 87 ve 98 sayılı sözleşmelere açıkça aykırıdır, uluslararası hukukun çiğnenmesidir. Sendikal barajlar, kamu görevlilerini sarı sendikalara üye olmaya zorlayan birer şantaj mekanizmasıdır. Memurun kendi hür iradesiyle sendikasını seçme hakkını elinden almak, demokrasiyi ve sendikal rekabeti katletmektir.

"ANTİDEMOKRATİK KUŞATMAYI DARMADAĞIN EDECEĞİZ"

Mevcut konfederasyonların kamu müteahhitliği gibi koltuk koruma derdine düşüp, '350 sendika var, işleyiş zorlaşıyor' bahanesinin arkasına sığınması acizliktir. Demokrasiden korkanlar, alanı boşaltmak için hukuku arkadan dolanmaya çalışmaktadır. Buradan açıkça ilan ediyoruz: İktidarın arka bahçesi haline gelmiş sarı, yandaş ve arka bahçe sendikalara geçit vermeyeceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin ve Danıştay'ın kararlarını çiğneyerek getirmeye çalıştığınız yüzde 5'lik baraj dayatması yok hükmündedir. BATOÇ-SEN olarak, kamu görevlilerinin özgür iradesini yandaş sendikaların insafına bırakmayacağız. Bu antidemokratik kuşatmayı sokaklarda, meydanlarda ve yargı önünde bir kez daha darmadağın edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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