Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Gelinciktepe'deki deprem konutlarını inceledi - Son Dakika
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Gelinciktepe'deki deprem konutlarını inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Gelinciktepe\'deki deprem konutlarını inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Gelinciktepe'de yapımı süren deprem konutlarını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Taşkın, yapılan çalışmaların son durumunun mutluluk verici olduğunu belirterek, vatandaşların bir an önce konutlarına geçmesi için belediye olarak tüm gayreti göstereceklerini ifade etti. Hak sahiplerinin konutlarına kısa sürede kavuşması için hummalı bir şekilde çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Taşkın, işlemlerin hızlandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

09.05.2024 12:43
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Gelinciktepe'de yapımı süren deprem konutlarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem konutları alanında devam eden çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Taşkın, kısa sürede yapılan çalışmaların mutluluk verici olduğunu belirterek, "Belediye olarak vatandaşlarımızın bir an önce konutlarına geçmesi için tüm gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Hak sahiplerinin konutlarına kısa sürede kavuşması için çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Taşkın, şöyle devam etti:

"Bir taraftan kuralar çekiliyor, bir taraftan abonelik işlemleri yapılıyor. Şantiyedeki yetkili arkadaşlardan konuyla alakalı bilgi aldık. Bizler de belediye olarak üzerimize düşen neyse bir an önce vatandaşlarımızın taşınması için, işlemlerin hızlandırılmasını sağlayarak elimizi taşın altına koyacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Burada gerçekten çok güzel çalışmalar yapılmış. Bunları yerinde görmek çok güzel. Bu manzarayı gördükten sonra insan etkileniyor. Kısa sürede yüzlerce, binlerce konutun asfaltının yapılması, istinat duvarlarının örülmesi, peyzajın bitirilmiş olması gerçekten mutluluk verici. Emeği geçenlerin eline sağlık. Abonelik noktasında bizler de kurumlarımızla eşgüdümlü olarak çalışacağız. Bir an önce işlemleri hızlandırıp vatandaşlarımızın taşınması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Gelinciktepe'deki deprem konutlarını inceledi - Son Dakika

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