Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yücel Karaca idaresindeki 06 FR 9252 plakalı motosiklet ile C.S. yönetimindeki 44 AHC 527 plakalı otomobil, Yıldıztepe Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Battalgazi'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?