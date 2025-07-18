Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alacakapı Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada tabancayla yaralanan A.B. ile E.O, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Battalgazi'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?