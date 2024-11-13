Batuhan Karadeniz'in Hesaplarına Erişim Engeli

Haber: Gaye Şeyma CAN
(İSTANBUL)- Yasa dışı bahis reklamı ve teşviki suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
Dün de sosyal medya fenomenleri Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.
Diğer tutuklu şüpheli sosyal medya fenomenlerinin hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik incelemeler devam ediyor.
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