BAU Hub ve Genç MÜSİAD\'dan İş Birliği

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi'nin girişimcilik birimi 'BAU Hub Kuluçka Merkezi', desteklediği 10 girişimcisiyle stand açtığı UGİK'26'da; Genç MÜSİAD'la bir iş birliği anlaşması imzaladı. Yerli girişimlerin küresel rekabet güçlerini artırma hedeflerine yönelik iş birliğinin imzaları BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta tarafından törenle atıldı.

Gelişim dönemindeki ve uluslararasılaşmaya yönelik çalışan girişimlere birçok alanda destek olan 'BAU Hub' ve Genç MÜSİAD (Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın imzaları, BAU Hub'un sponsorları arasında yer aldığı UGİK'26 (Uluslararası Genç İş adamları Kongresi 2026) etkinliğinde, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta tarafından atıldı. Türkiye'nin ekonomik kalkınma hedefleri ve girişim ekosistemin dinamikleri doğrultusundaki stratejik iş birliği için düzenlenen imza törenine MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da katıldı.

'KÜRESEL REKABET GÜCÜ ARTACAK'

BAU Hub Müdürü Seda Satır imzaları atılan iş birliğinin önemine dikkat çekerek "BAU Hub ve Genç MÜSİAD arasındaki bu adım, geleneksel iş birliği modellerinin ötesine geçerek; girişim ekiplerinin sektörel standartlarda ticarileşmesini odağına alıyor. Stratejik iş planı çerçevesinde, BAU Hub'ın kuluçka ve hızlandırma programlarından çıkan teknoloji odaklı girişimler, MÜSİAD'ın global sermaye ağı, stratejik mentorluk ve pazar tecrübesiyle doğrudan eşleştirilecek. Bu modelle, yerli girişimlerin "ölçeklenme" sorununun aşılması ve küresel rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor" dedi.

'ON GİRİŞİM EKİBİ STANT AÇTI'

İş birliğinin Genç MÜSİAD'ın düzenlediği UGİK'26'da hayata geçirilmesinin ayrı bir önemi olduğunu belirten Seda Satır, BAU Hub olarak Startup Lounge sponsoru olduğu etkinliğe 10 girişim ekibiyle katıldıklarını söyledi. Satır sözlerine şöyle devam etti:

"Etkinlikle girişim ekipleri sadece projelerini sergilemekle kalmadılar. BAU Hub'ın kuluçka program destekleri ile belli bir ticarileşme olgunluğuna erişmenin yanında, Genç MÜSİAD'ın akıllı sermaye ve küresel networküne de ulaşma imkanına sahip oldular."