Tibet\'in Nakçu ilinde 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde dün gece meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin Baçın ilçesi olan depremde 300'den fazla ev yıkıldı.

Depremde ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirirken, 76 kişi yaralandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, depremin ardından arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları için tüm çabaların seferber edilmesi talimatı verdi.

Afet bölgesine polis, itfaiye ve acil durum görevlilerinden oluşan 1600 kurtarma personeli sevk edildi.

12 bin 489 kişi tahliye edildi

3. seviye afet acil durumu ilan edilen bölgede 12 bin 489 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan, 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirilmişti.

Açıklamada, depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarılmıştı.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) de depremin büyüklüğünün 7 olduğunu açıklamıştı.

Tibet'in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2024'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 120 kişi hayatını kaybetmişti.