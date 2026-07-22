Bautzen'de Pil Depolama Tesisi Yangını

Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Bautzen kentindeki bir pil depolama tesisinde çıkan yangın nedeniyle çevredeki mahallelerde yaşayanların tahliye edildiği bildirildi.

Bautzen Belediyesinden yapılan açıklamada, Schlieben otoparkında bulunan ve elektrik şebekesindeki dalgalanmaları dengelemek amacıyla kullanılan pil depolama konteynerinde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Yoğun duman nedeniyle çevredeki bazı mahallelerde yaşayanların tahliye edilerek geçici olarak bir spor salonunda oluşturulan acil barınma merkezine yerleştirildiği belirtilen açıklamada, yangın nedeniyle kent genelindeki tüm vatandaşlardan pencere ve kapılarını kapalı tutmaları istendi.

Açıklamada, yangının çıktığı tesisin elektrik şebekesindeki dalgalanmaları dengelemek amacıyla kullanılan dört batarya konteynerinden oluştuğu, tesisin güvenlik amacıyla şebekeden ayrıldığı ve bu nedenle elektrik kesintisi beklenmediği ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için batarya sistemini soğutma çalışmaları yürüttüğü kaydedilen açıklamada, lityum pil yangınlarının geleneksel yöntemlerle söndürülmesinin mümkün olmadığına işaret edildi.

Açıklamada, yangın bölgesinin insansız hava araçlarıyla izlendiği, havadaki olası zararlı maddelere ilişkin sürekli ölçümler yapıldığı, şu ana kadar halk sağlığını tehdit edecek düzeyde kirleticinin tespit edilmediği bildirildi.