Almanya'nın Bavyera eyaletinin Zwiesel kentindeki bir apartmanda 3 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.
Niederbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki bir kişi, Avusturya'da Linz şehri polis yetkililerine 3 kişiyi öldürdüğünü bildirdi.
Söz konusu kişinin Zwiesel kentinde oturduğu apartmanda yapılan incelemede 3 kişinin ölü bulunduğu ifade edilen açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, zanlının Avusturya'dan Almanya'ya iadesinin istendiği belirtilerek olaya ilişkin Deggendorf Savcılığı ile Kriminal Dairesinin soruşturma başlattığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bavyera'da 3 Kişi Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?