Çorum'un Bayat ilçesinde kurban pazarında hareketlilik sürüyor.
Kurban Bayramı'n az bir süre kalan Yatukcu Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarına komşu ilçelerden ve köylerden getirilen kurbanlıklar, alıcısını bekliyor.
Hareketliliğin sürdüğü pazar, bayramın ilk gününe kadar açık kalacak.
Son Dakika › Güncel › Bayat'ta Kurban Pazarı Hareketliliği - Son Dakika
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