Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde üç tekerlekli motosikletin dereye düşmesi sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.
G.Ç'nin (24) kullandığı 03 AIE 247 plakalı üç tekerlekli motosiklet, Yukarıçaybelen köyü yakınlarında dereye düştü.
Kazada sürücü ile motosikletteki 5 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Dr. Mete Han Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bayat'ta Motosiklet Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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