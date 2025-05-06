Bayat'ta Trafik ve İlkyardım Haftası kutlandı

Çorum'un Bayat ilçesinde Trafik ve İlkyardım Haftası kutlandı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesince, Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrenciler tiyatro ve oratoryo gösterileriyle trafik kurallarına dikkat çekti.

Öğrencilerin şarkı ve marşlar söylediği etkinlikte ayrıca, jandarma ve polis ekipleri, trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.