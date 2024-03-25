Bayburt'ta her yıl ramazanın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "Onbeşi" geleneği kapsamında belediye tarafından çocuklara ikramda bulunuldu.
Belediye ekipleri iftarın ardından mahalle mahalle dolaşarak kentin dört bir yanında çocuklara kuruyemiş ve şeker dağıttı. Belediye başkanı Hükmü Pekmezci de ekiplere eşlik ederek çocuklarla bir araya geldi.
Pekmezci, gazetecilere, asırlardan beri devam eden geleneğin yaşatılmasına katkı sağladıklarını söyledi.
Bu geleneği her geçen gün artan bir şevkle devam ettirmek için gayret ettiklerini dile getiren Pekmezci, şunları kaydetti:
"Çocuklarımız Ramazanın bu güzelliğini komşularıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla paylaşmak için onbeşi topluyorlar. Bu yıllardan beri bu şekilde devam ediyor. Bayburt Belediyesi olarak bu geleneğin devamı için elimizden geleni yapmayı ve bu mutluluğu çocuklarımızla yaşamayı arzu ediyoruz. Bugün burada gördüğünüz gibi çocuklarımız onbeşilerini aldılar, mutlular. İnşallah nice onbeşileri sağlık içinde birlikte paylaşırız."
Son Dakika › Güncel › Bayburt Belediyesi, Onbeşi Geleneği Kapsamında Çocuklara İkramda Bulundu - Son Dakika
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Özbekistanlı öğrencilerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Türk geleneklerine uygun şekilde yapılan yemekler ile Özbekistanlı öğrenciler kültürlerini yaşama ve tanıtma fırsatı buldu. Rektör Kırışık, Türk dünyasıyla olan bağları vurgulayarak, Özbekistan ile Türkiye arasındaki iş birliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti ve öğrencilere geleceğe umutla bakmaları gerektiğini söyledi.
Avrupa'nın en iyi yükseköğretim kurumlarından biri olan Prag Charles Üniversitesi'nin Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar Tıbbı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Tomas Zima, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Prof. Dr. Zima, öğrencilere böbrek fonksiyon testleri, laboratuvar tıbbının geleceği, alkol metabolizması ve oksidatif stres konularında sunum yaptı. İki üniversite arasındaki iş birliği, klinik stajlardaki öğrenciler ve akademisyenleri de kapsayacak şekilde genişletilecek.
Kadıköy'de kaldırımda yürürken bir kişiyi 'yan bakma' nedeniyle bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüpheliyi kısa süre içinde yakaladı. Yaralanan kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Olayın kaldırımda yaşandığı ve 'yan bakma' sebebiyle gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 18-24 Mart tarihleri arasında gözaltına alınan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda 3 bin 437 kişinin GBT'si ve 293 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Şair Adem Turan, eserleri ve şiir yolculuğu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye'de şiirin durumunu ve ilgiyi değerlendiren Turan, Türk şiirinin zenginliğine dikkat çekti ve şiir etkinliklerinin artması gerektiğini belirtti.
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Giacomo Puccini'nin duygusal derinliği ve müzikal zenginliğiyle önemli bir yere sahip olan La Boheme eserini sanatseverlerle buluşturacak. Eser, Evin Atik rejisörlüğünde, 4 perde ve İtalyanca olarak 28, 30 Mart ile 1, 3, 5 Nisan tarihlerinde İzmir'de sahnelenecek.
Muğla'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta Muğlaspor ile Yatağanspor'un karşılaştığı maçta, protokol üyeleri arasında yaşanan arbede ve kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin ulusal basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında tüm kamera kayıtları incelenecek ve suç unsurları ile şüpheli ve müştekiler tespit edilecektir.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala seçim sürecini hızlı bir tempoda yürüten AK Parti, Şirinevler'de gerçekleştirdiği yürüyüş ile adeta gövde gösterisi yaptı.
Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfiü İmamoğlu, Ramazan ayı vaaz programı kapsamında Emirdağ'da bir program düzenleyerek cemaatle buluştu. İlçe Kaymakamı ve İlçe Müftüsü de programa katıldı. İftar programı, teravih namazı ve gençlerle yapılan istişarelerle dolu bir gün geçirildi.
Vali Hüseyin Aksoy, Türk Ocakları'nın 112. Kuruluş Yıl dönümü münasebetiyle Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Vali Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlere milli duyguların anlatılması ve öğretilmesine yönelik faaliyetleri önemsediklerini belirtti. Başkan Ünal ise şubenin milli ve manevi duyguları ön planda tutarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Muhittin Böcek, Korkuteli'de vatandaşlarla bir araya gelerek tarım ve hayvancılığa desteklerini açıkladı. Plastik Kasa Üretim Tesisleri kuracaklarını ve çiftçilere güneş enerjili panel desteği sağlayacaklarını belirten Böcek, ayrıca Canlı Hayvan Borsası Kompleksi kuracaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?