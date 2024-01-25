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Bayburt Belediyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Altın Madalya ve Beratı Takdim Edildi - Son Dakika
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Bayburt Belediyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Altın Madalya ve Beratı Takdim Edildi

Bayburt Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına verdiği desteklerden dolayı altın madalya ve berat ile ödüllendirildi. Valilik makamında düzenlenen törende, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye altın madalya ve beratı Vali Mustafa Eldivan tarafından takdim edildi. Pekmezci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendileri için önemini vurgulayarak, Bayburt'ta kurumlar ve vatandaşlar olarak her zaman Mehmetçik'in yanında olduklarını belirtti. Vali Eldivan ise Pekmezci'ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Bayburt Belediyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Altın Madalya ve Beratı Takdim Edildi
25.01.2024 - 14:03,
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Bayburt Belediyesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına verdiği desteklerden dolayı altın madalya ve beratı tevcih edildi.

Valilik makamında düzenlenen törende, altın madalya ve beratı Vali Mustafa Eldivan tarafından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye takdim edildi.

Burada konuşan Pekmezci, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Bunun için Bayburt'ta kurumlar ve vatandaşlar olarak her zaman Mehmetçik'in yanında olduklarını vurgulayan Pekmezci, şöyle konuştu:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz bizlerin birer can parçası. Onların ayağına taş değse bizlerin yüreği kanar. Bunun içindir ki kurumlar ve vatandaşlar olarak onlara desteğimizi hiçbir zaman esirgememeliyiz. Biz de Bayburt Belediyesi olarak amacı ve gayesi kahraman ordumuzun savaş gücünün artırılması olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımıza destekte bulunmuştuk. Vakıf yönetimi de bizleri unutmayarak her zaman belediyemizin en güzel köşesinde onurla ve gururla bulunduracağımız altın madalya ve beratını Sayın Valimiz aracılığıyla tarafımıza tevdi ettiler. Çok mutlu olduk. Bizler her zaman Mehmetçiğimizin duacısıyız. Rabbimiz kahraman ordumuzu her daim muzaffer eylesin."

Vali Eldivan ise bu duyarlılığından dolayı Pekmezci'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bayburt Belediyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Altın Madalya ve Beratı Takdim Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt Belediyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Altın Madalya ve Beratı Takdim Edildi - Son Dakika
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