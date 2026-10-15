Bayburt kent merkezinde akşam etkili olan dolu, yer yer fındık büyüklüğüne ulaştı

Bayburt kent merkezinde akşam etkili olan dolu, yer yer fındık büyüklüğüne ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt kent merkezinde sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bırakarak etkili oldu. Fındık büyüklüğüne ulaşan dolu bazı bölgeleri beyaza bürürken yollarda su birikintileri oluştu; il genelindeki sağanak aralıklarla sürüyor.
Bayburt kent merkezinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam yerini doluya bıraktı.
Dolunun yer yer fındık büyüklüğünde olduğu görüldü. Bazı bölgeler yağış nedeniyle beyaza büründü.
Yollarda sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.
İl genelindeki sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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