Bayburt'ta 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, düzenlenen operasyonda 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklu 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
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