Bayburt'ta Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bayburt\'ta Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bayburt'ta bir araçta 31,99 gram esrar bulundu, iki yabancı uyruklu şüpheli hakkında işlem yapıldı.

07.11.2024 14:19
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Bayburt'ta araçta yapılan aramada 31,99 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada, üç parça halinde 31,99 gram esrar ve öğütücüye el konuldu.

Araçtaki yabancı uyruklu iki şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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