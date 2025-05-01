Bayburt'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda K.S. (44) idaresindeki 06 AL 419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, eşi M.S. (39) ile çocukları Y.E.S. (3) ve T.S. (1), ekiplerce bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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