Bayburt'ta Hırsızlık Yapan Aile Tutuklandı

Bayburt'ta evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan aynı aileden 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını biri erkek 3 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde oldukları belirlenen V.G., karısı L.G. ve 17 yaşındaki kızı Z.G'yi gözaltına aldı.

Bayburt'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Evden para ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.