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Bayburt'ta İl Özel İdaresi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Bayburt'ta İl Özel İdaresi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

Bayburt'ta kar yağışı ile birlikte İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürerek köylerin bağlantı yollarını açık tutmaya çalışıyor. Ekipler, 170 köy yolunun yanı sıra Erzurum, Trabzon ve Erzincan sınırlarındaki bağlantı yollarında da karla mücadeleyi sürdürüyor.

04.01.2024 - 11:44,
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BAYBURT'ta kar yağışı ile kentin çeşitli noktalarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, köy ile sınır illere olan bağlantı yollarını açık tutmaya çalışıyor.

Karadeniz'in yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Bayburt'ta İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşların sorun yaşamamaları için köy yollarında kar temizleme çalışması başlattı. 37 iş makinesi ve 43 personel ile 978 kilometrelik yol ağında çalışmalarını aralıksız yürüten ekipler, Bayburt'un 170 köy yolu ile Erzurum, Trabzon ve Erzincan sınırlarındaki bağlantı yollarında karla mücadeleyi sürdürüyor. Engebeli arazilerde heyelan riski taşıyan köy yollarında çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların günübirlik kent merkezine gidiş gelişlerini rahatlıkla yapmalarını sorunsuz hale getiriyor. (DHA)

Bayburt\'ta İl Özel İdaresi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bayburt'ta İl Özel İdaresi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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