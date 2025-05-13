Bayburt'ta Kar Yağışı Başladı

Bayburt'ta yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Bayburt'ta etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Bayburt- Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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