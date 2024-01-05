Bayburt'ta, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi Üni Aktif Genç Liderler Topluluğu tarafından organize edilen yarışma, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, "Her ne kadar sayı burada sınırlı olsa da aslında gönülden geçen bütün Bayburt'un aynı şekilde aynı ortamda olması. Bu tür etkinliklere biz hem katılmaya hem de desteklemeye devam edeceğiz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu yarışmanın zaten birincisi yok, bütün kardeşlerimiz aslında birinci." dedi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş de gençleri böyle bir programda bir arada görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kur'an'a hizmetin en büyük vazife olduğunu vurgulayan Ateş, "Bunu genç kardeşlerimiz çok özenli bir şekilde yapıyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri 'oku.' Bu emirden aldığımız güç ve kuvvetle medeniyetler, devletler kurmuş geçmişin mensuplarıyız. Yine günümüzde gençliğimiz Kur'an'dan aldığı terbiyeyle, manevi güç ve kuvvetle ilimde ve bilimde her alanda muhteşem işler yapıyorlar." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise bu yıl yarışmanın ikincisine ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, öğrenci toplulukları aracılığıyla bu tür etkinlikleri artırmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan öğrencilere ödülleri protokol üyelerince verildi.