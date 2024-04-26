Bayburt\'ta Orman İşletme Şube Müdürlüğü personeli tilkiyi kekle besledi

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Bayburt'ta Orman İşletme Şube Müdürlüğü personeli yanına yaklaşan tilkiyi kekle besledi.

Müdürlüğün arazisinde çalışma yapan Muttalip Taşçıoğlu, burada gezinen bir tilki gördü. Taşçıoğlu, aç kaldığını düşündüğü hayvanı elindeki keki göstererek yanına çağırdı.

Tilki, Taşçıoğlu'nun yanına yaklaşarak yere bıraktığı kekin bir kısmını yedi, bir kısmını da araziye gömdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Taşçıoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.