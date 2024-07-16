Bayburt'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Bayburt'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abdulbaki Bozo yönetimindeki 69 AAF 998 plakalı otomobil, yağışın etkili olduğu merkeze bağlı Yaylapınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Güler ve Haydar Bozbey yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güler Bozbey (51) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.