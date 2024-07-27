Bayburt'ta sağanak nedeniyle 4 köy yolunda hasar meydana geldi - Son Dakika
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Bayburt'ta sağanak nedeniyle 4 köy yolunda hasar meydana geldi

Bayburt'un merkeze bağlı Gez, Sancaktepe, Manas ve Kırkpınar köylerinde sağanak ve dolu nedeniyle hasar meydana geldi. Suyun sürüklediği rusubat nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi. Şiddetli yağışlar sonucunda köylerdeki kanalizasyon, içme suyu altyapısı ve tarım arazileri zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar gören tarım arazilerinde inceleme yaptı. Köy muhtarı, köprülerin tıkandığını ve tarım arazilerinde su baskınları yaşandığını belirtti.

27.07.2024 16:41
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Bayburt'ta sağanak nedeniyle 4 köy yolunda hasar meydana geldi.

İl genelinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından merkeze bağlı Gez, Sancaktepe, Manas ve Kırkpınar köy yollarında hasar oluştu.

Suyun sürüklediği rusubat dolayısıyla ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin, iş makinesi yardımıyla biriken malzemeyi temizlemesiyle açıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle köylerdeki kanalizasyon ve içme suyu altyapısının yanı sıra tarım arazileri zarar gördü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Sancaktepe Köyü Muhtarı Alpaslan Yolcu, yaklaşık 10 dakika dolu yağdığını belirterek, "Bununla beraber köydeki kanal ve köprüler tıkandı. Dolayısıyla köyde tarım arazilerinde su baskınları yaşandı. İl Özel İdaresinin iş makinesiyle köprülerin altı boşaltıldı. Köyün içerisinde herhangi bir zarar yok ama kanalizasyon, yol ve menfezlerimiz zarar gördü." dedi.

Kaynak: AA

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