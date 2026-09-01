Bayburt'ta Üzerinde 1 Kilo 31 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı
Bayburt'ta polis ekiplerinin kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu S.M.'nin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bayburt'ta üzerinde 1 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri S.M'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada, şüphelinin üzerinde paketler halinde 1 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta Üzerinde 1 Kilo 31 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Sizin düşünceleriniz neler ?