Bayburt'ta yakalanan 2 düzensiz göçmen sınır dışı merkezine teslim edildi
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, kaçak geçişleri organize ettiği gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önleme faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, yakaladıkları Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmeni, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.
Öte yandan kaçak geçişleri organize ettiği gerekçesiyle de 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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