Bayburt'ta Yetişen Alabalıkların Lezzeti Diğerlerinden Farklı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayburt'ta Yetişen Alabalıkların Lezzeti Diğerlerinden Farklı

Bayburt\'ta Yetişen Alabalıkların Lezzeti Diğerlerinden Farklı

Bayburt'un Soğanlı Dağları'ndan çıkan kaynak sularında yetişen kırmızı benekli ve gökkuşağı alabalıkları, coğrafi ve iklimsel özelliklerin verdiği lezzetle diğer bölgelerde üretilenlerden ayrılıyor. Sert iklim koşulları ve dondurucu suyun soğuğuyla yağlanan balıklar, Bayburt'ta bulunan tesislerde rağbet görüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, Bayburt'un iç sulardaki balıkçılıkta önemli bir yere sahip olduğunu belirtirken, köylerdeki kaynak sularda yetiştirilen balıkların rakımın yüksekliği ve suyun soğukluğuyla beraber diğer bölgelerde bulunmayan bir lezzete sahip olduğunu vurguladı. Yılda 29 ton alabalık üreten Yazyurdu köyündeki işletme, Bayburt'un yanı sıra çevre illerdeki restoranlara da satış yapıyor. Bölgenin doğası ve alabalık lezzeti nedeniyle yaz aylarında birçok kişi bölgeyi ziyaret ediyor.

27.06.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta, Soğanlı Dağları'nın karla kaplı dik yamaçlarından çıkan kaynak sularda yetiştirilen kırmızı benekli ve gökkuşağı alabalıkları, coğrafi ve iklimsel özelliklerin verdiği lezzetle diğer bölgelerde üretilenlerden ayrılıyor.

Yazyurdu köyünde 3 bin rakımlı zirveden akan kaynak sularının beslediği tesislerde yetiştirilen alabalık türleri, rağbet görüyor.

Sert iklim koşulları nedeniyle yavaş büyüyen ve eti daha sıkı olan balıklar, dondurucu suyun soğuğuyla da yağlanıp lezzetleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, AA muhabirine, Bayburt'un iç sulardaki balıkçılıkta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Balıkçılığın istihdama katkı sağladığını belirten Ersen, her yıl kentteki baraj ve göletlerde yetiştirilen Türk somonu ve alabalığın yaklaşık 790 tonunun ihraç edildiğini vurguladı.

Ersen, köylerde kaynak sularda balık yetiştirilen tesisler olduğuna işaret ederek, "Özellikle rakımın yüksekliği ve suyun soğukluğuyla beraber diğer bölgelerde olmayan kültür balıkçılığının lezzetini Bayburt'ta bulabiliyorsunuz. Çünkü derelerin beslenmesi büyük oranda kar sularıyla oluyor. Balık soğuk suda daha lezzetli oluyor. Ayrıca organik beslendikleri için ciddi bir lezzeti bulunmaktadır." dedi.

3 bin rakımlı karlı dağlardan gelen suyla alabalık yetiştiriliyor

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Yazyurdu köyünde alabalık yetiştiren Rıfat Fettahoğlu, işletmeyi 47 yıl önce babasının kurduğunu söyledi.

Sert iklim koşulları nedeniyle balık yetiştirmenin zaman aldığını ve zahmetli olduğunu anlatan Fettahoğlu, şöyle devam etti:

"3 bin rakımlı karlı dağlardan gelen doğal kaynak suyuyla balıklar yetişiyor. Suyumuzun doğal olması, buraya gelene kadar hiçbir yerleşim yerinin bulunmaması ve suyun çok uzun mesafeden çalkalanarak gelmesi balığın kalitesini artırıyor. Soğuk sularda yetiştiği için eti sert ve yağlı oluyor. Dolayısıyla bu da barajlar ve diğer akarsulardaki balıklara göre daha lezzetli olmasını sağlıyor. Gökkuşağı alabalığı ırkı ve deremizde doğal olan kırmızı benekli alabalık yetiştiriyoruz."

Fettahoğlu, yılda ürettikleri 29 ton alabalığı Bayburt'un yanı sıra çevre illerdeki restoranlara da sattıklarını ifade etti.

Yazın hem alabalık hem de doğası dolayısıyla birçok kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini belirten Fettahoğlu, "Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan çok sık günübirlik hem balık yemek hem de buranın havasını teneffüs etmek için geliyorlar. Gurbetçiler ilgi gösteriyor. Yaylalarımıza çıkıyorlar, doğa yürüyüşü yapıyorlar. Buradan Rize'nin turistik yaylalarına, yine Uzungöl'e gidiyorlar." diye konuştu.

Özellikle yazın ailesiyle sık sık alabalık yemeye geldiklerini aktaran Harun Sivlim, "Hem lezzetli bir şekilde pişmiş alabalık yiyoruz hem de doğası çok güzel. Deresi ve yaylalarıyla adeta görsel şölen sunuyor." dedi.

Kaynak: AA

Selami Ersen, Balıkçılık, Bayburt, Balıkçılık, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta Yetişen Alabalıkların Lezzeti Diğerlerinden Farklı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:52:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Yetişen Alabalıkların Lezzeti Diğerlerinden Farklı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement