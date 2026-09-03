Bayburt'ta Ziraat Odası: 290 çiftçi 2 bin ton ürün teslim etti - Son Dakika
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Bayburt'ta Ziraat Odası: 290 çiftçi 2 bin ton ürün teslim etti

Bayburt\'ta Ziraat Odası: 290 çiftçi 2 bin ton ürün teslim etti
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Bayburt'ta TMO'nun hububat alım çalışmaları sürerken, Ziraat Odası Başkanı ve İl Tarım yetkilileri alım ofisini ziyaret ederek süreci yerinde inceledi. Başkan Yıldırımtepe, 14 Ağustos'tan bugüne 290 çiftçinin 2 bin ton hububat teslim ettiğini bildirdi.

Bayburt'ta, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) hububat alımı sürüyor.

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu ile Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü teknik personelleri, TMO Alım Ofisini ziyaret ederek hububat alım çalışmaları hakkında bilgi aldı, ürün teslim etmeye gelen çiftçilerle sohbet etti.

Ziyarette, ürün alım süreçleri, üreticilerden teslim alınan ürünlerin teslim ve depolama işlemleri ile alım noktasındaki uygulamalar yerinde incelendi.

TMO yetkilileriyle yapılan görüşmede de alım işlemlerinin sorunsuz ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, üreticilerin mağduriyet yaşamaması, kalite kriterlerinin doğru şekilde uygulanması ve süreçte yaşanabilecek aksaklıkların hızlı bir şekilde giderilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziraat Odası Başkanı Yıldırımtepe, alımların başladığı 14 ağustostan bugüne kadar 290 çifçinin 2 bin ton hububat teslim ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayburt'ta Ziraat Odası: 290 çiftçi 2 bin ton ürün teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Ziraat Odası: 290 çiftçi 2 bin ton ürün teslim etti - Son Dakika
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