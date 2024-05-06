Bayburt'un yüksek kesimleri Mayıs ayında beyaza büründü - Son Dakika
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Bayburt'un yüksek kesimleri Mayıs ayında beyaza büründü

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Bayburt'un yüksek rakımlı yerlerine Mayıs ayında kar yağdı. Yağan kar köyleri ve yaylaları beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar kar yağışına şaşırdı. Dumlu ve Üzengili köylerinde aralıklı olarak kar yağışı devam ediyor. Köy sakinleri kar manzarasını hayranlıkla izliyor.

06.05.2024 09:44
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Bayburt'un yüksek kesimleri Mayıs ayında beyaza büründü

BAYBURT - Bayburt'un yüksek rakımlı yerlerine kar yağdı. Mayıs ayında yağan kar köyleri ve yaylaları beyaza bürüdü.

Bayburt kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayında yağan kar ise yüksek rakımlı yerlerde yaşayan vatandaşların şaşırmasına neden oldu.

Havaların istenilen düzeyde ısınmadığı Bayburt'ta yüksek kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Dumlu, Üzengili gibi yüksek rakımlı köylerde, yaylalarda aralıklı olarak kar yağışı devam ediyor.

Dumlu köyü sakinlerinden Mehmet Bozo isimli vatandaş, yaylaya kar yağdığını, eski karların erimeden yeniden karın yağdığını belirterek, "Burası Dumlu köyünün yaylası. Daha eski karlar erimeden, üzerine yenisi eklendi. Mayıs ayındayız, maşallah yoğun bir şekilde kar yağışı devam ediyor" dedi.

Üzengili köy muhtarı İrfan Karaaslan köyde lapa lapa kar yağışının devam ettiğini çektiğini videoyla duyurarak, "Beşinci ayda kar yağıyor. Şu an Bayburt'un Üzengili köyündeyiz, böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Maşallah barekallah kar çok güzel, tatlı tatlı yağıyor. Kar tuttu gibi. Biz köyde bulunan bir Hasan Bayram isimli abimizin balkonundayız, kar yağışını izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Hasan Bayram ise 2 gün önce köyde baharın yaşandığını, şimdi kış mevsiminin geri geldiğini belirterek, "Köyümüzde 2 gün önce bahar vardı, ağaçlar tomurcuklar açmıştı, görüntüler muhteşemdi. Şimdi ise kar yağıyor, muhteşem bir güzelliğe şahit oluyoruz. Buradan herkese selam olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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