Bayburt Üniversitesi\'nde organ bağışı farkındalık sempozyumu düzenlendi

Bayburt'ta, Organ ve Doku Nakli Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında sempozyum yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Harun Sivlim, Bayburt Üniversitesi Gökhan Budak Konferans Salonu'nda düzenlenen "Organ Bağışı Farkındalık Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, organ bağışının insan hayatına dokunmanın, umudu yaşatmanın ve en zor zamanlarda bile dayanışmanın mümkün olduğunu gösteren çok özel bir davranış olduğunu söyledi.

Organ bağışı kararının, başka bir insan için yeniden hayata tutunmak, ailesine kavuşmak ve geleceğe umutla bakmak anlamına geldiğini belirten Sivlim, "Bugün organ nakli bekleyen pek çok hastamız için en büyük umut, toplumumuzda bağış bilincinin güçlenmesidir. Bu nedenle organ bağışını yalnızca sağlık alanının bir konusu olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk ve insani bir dayanışma örneği olarak değerlendirmeliyiz." dedi.

Sivlim, sağlık teşkilatı olarak vatandaşları doğru bilgilendirmek, organ bağışı konusundaki toplumsal farkındalığı artırmak ve nakil süreçlerinin her aşamasında gerekli çalışmaları yürütmek için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak biliyoruz ki bu konuda en büyük güç, bilinçli ve duyarlı bir toplumdur. Bu vesileyle organ bağışı konusunda duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza, organ nakli bekleyen hastalarımız için fedakarca çalışan tüm sağlık profesyonellerimize ve bu alanda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir bağış, birden fazla hayata umut olabilir. Bir insanın aldığı karar, başka insanların yarınını değiştirebilir."

Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Abdullah Can'ın "Organ Bağışı ve Beyin Ölümü" konulu sunum yaptığı sempozyumda, İl Müftüsü Basri Bektaş da dini açıdan organ nakli ve bağışını değerlendirdi.