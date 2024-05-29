Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Dede Korkut Hikayeleri temalı sergi açıldı - Son Dakika
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Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Dede Korkut Hikayeleri temalı sergi açıldı

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi\'nde Dede Korkut Hikayeleri temalı sergi açıldı

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin hazırladığı 'Dede Korkut Hikayeleri' temalı yıl sonu sergisi, Dr. Öğretim Üyesi Adem Öcal danışmanlığında Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide, öğrencilerin Dede Korkut hikayelerindeki mitolojik kahramanlar ve bu kahramanlar arasındaki ilişkileri anlatan resimler yer aldı. Açılışa, Rektör Yardımcısı ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Kadakal ve diğer öğretim üyeleri de katıldı. Sergi, Dede Korkut'un esiniyle çağlar boyu sürecek anlamın sanat yolculuğunu temsil ediyor.

29.05.2024 11:49
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Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Dede Korkut Hikayeleri" temalı yıl sonu sergisi açıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Adem Öcal danışmanlığında Kültür Merkezi'nde açılan sergide, öğrencilerin Dede Korkut hikayelerindeki mitolojik kahramanlar ve bu kahramanlar arasındaki ilişkileri anlatan resimleri yer aldı.

Açılışa, Rektör Yardımcısı ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Kadakal, resim bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mahir Bayramoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Tümer Çelik, Dr. Öğr.etim Üyesi Murat Gürbüz ve Araştırma Görevlisi İlknur Emir katıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Adem Öcal, sergideki eserler hakkında bilgi vererek, "Sergimiz, Dede Korkut'un esiniyle çağlar boyu sürecek anlamın sanat yolculuğudur. Emeği geçen herkese minnettarız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Dede Korkut Hikayeleri temalı sergi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Dede Korkut Hikayeleri temalı sergi açıldı - Son Dakika
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