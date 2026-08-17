Baydhabo'ya Saldırı Püskürtüldü

Somali Ulusal Ordusu, Güneybatı eyaletinin başkenti Baydhabo'ya yönelik silahlı saldırının püskürtüldüğünü duyurdu.

Somali Ulusal Ordusundan yazılı açıklamada, saldırıyı düzenleyen silahlı unsurların son dönemde Baydhabo'daki güvenlik ve istikrarı bozmaya yönelik girişimlerde bulundukları bildirildi.

Açıklamada, Baydhabo ve Somali'nin güneybatısındaki diğer bölgelerde son dönemde güvenlik alanında ilerleme kaydedildiği, ordu birliklerinin saldırıya karşı hazırlıklı olduğu ve saldırganlara karşılık verdiği belirtildi.

Çatışmalarda saldırganların can ve teçhizat kaybına uğradıkları vurgulanan açıklamada, geri çekilen silahlı unsurların ölülerini, silahlarını ve bazı araçlarını çatışma bölgelerinde bıraktıkları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Baydhabo halkı ile Somali toplumuna dikkatli olmaları ve güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaları çağrısında bulunuldu.

Vatandaşlardan halkın korunması ve ülke güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapan Somali ulusal güvenlik güçlerine destek vermeleri istendi.

Baydhabo'daki siyasi gerilim

Baydhabo, son aylarda Somali federal hükümeti ile eski Güneybatı eyaleti yönetimine bağlı unsurlar arasındaki siyasi anlaşmazlık ve silahlı çatışmalara sahne oluyor.

Güneybatı eyaletinin eski Başkanı Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, yönetiminin federal hükümetle ilişkilerini kestiğini açıklamasından yaklaşık iki hafta sonra, 30 Mart'ta Somali ordusunun Baydhabo'da kontrolü sağlamasının ardından görevinden istifa etmişti.