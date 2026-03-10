Baye Fall Hareketi'nden Ramazan Dayanışması - Son Dakika
Baye Fall Hareketi'nden Ramazan Dayanışması

10.03.2026 19:02
Senegal'de Baye Fall hareketi, ramazanın 20. gününde Touba'da topluca yemek hazırladı.

Senegal'de Müridi tarikatının farklı ve aykırı yorumu olarak değerlendirilen Baye Fall hareketi takipçileri, ramazan ayının 20. günü dolayısıyla Müridiliğin kutsal kenti Touba'da toplu yemek hazırladı.

Baye Fall takipçileri, ramazanın 20. gününe denk gelen Müridiliğin kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba ile onun ilk talebesi ve Baye Fall hareketinin kurucusu Mame İbrahim Fall'ın ilk karşılaştıkları günü anmak için başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Touba kentinde bir araya geldi.

Bamba ile Fall'ın karşılaşmasını anmak isteyen Baye Fall takipçileri, hareketin önde gelenlerinin evlerinin bahçelerinde kurulan dev kazanlarda ihtiyaç sahipleri için yemek pişirdi, topluca zikir çekti, dualar etti.

Müridiliğin kurucusu Bamba ile onun ilk talebesi Fall'ın 1883'te ramazanın 20. günü karşılaştığına inanılıyor.

"İşimden 1 ay izin alıp tüm ramazanı burada geçiriyorum"

AA muhabirine konuşan 32 yaşındaki Abdousamed Fall, ülkenin kuzeyinde elektrik teknisyeni olarak çalıştığını ancak ramazan ayında işine ara verdiğini söyledi.

Fall, "Ben Baye Fall'ım, benim için hizmet etmek her şeyin önünde gelir. Ramazan ayında Touba'ya gelip, her sabah 04.00'te kalkarak devasa kazanlarda topluca yemek pişiriyor, iftardan önce de ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. İşimden 1 ay izin alıp tüm ramazanı burada geçiriyorum." dedi.

Baye Fall topluluğu için ramazan ayının ilk ve son cumasının yanı sıra 20. gününün de çok önemli olduğuna dikkati çeken Fall, tüm ramazanı Touba'da geçirme şansı olmayanların en azından 20. gün için kente gelerek topluca yemek pişirdiğini kaydetti.

Senegal'in güneyindeki Cap Skirring isimli tatil beldesinde hırdavat dükkanı olan Amadou Ndiaye da ramazan ayının girmesiyle dükkanını bir arkadaşına bırakarak Touba'ya geldiğini dile getirdi.

Ndiaye, "Tüm Müridiler ama özellikle de Baye Fall topluluğu için ramazan ayı çok önemli. Baye Fall takipçileri ramazanı durmadan hizmet ederek ve çalışarak geçiriyor. Burada topluca yemek yapmaktan, iftar hazırlamaktan ve bunu ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktan çok büyük keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müridiliğin mistik boyutu Baye Fall hareketi

Senegal'de Müslüman halkın büyük çoğunluğunun takip ettiği Sünni tarikat Müridilik, Senegalli Müslüman alim Şeyh Ahmedu Bamba'nın (1853-1927) 1887'de Touba kentinde bir ağacın etrafına yerleşerek talebe yetiştirmesiyle kuruldu.

Ülkenin Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasında da önemli yeri olan Bamba, bu nedenle Moritanya ve Gabon'a sürgüne yollandı.

Baye Fall hareketi ise Bamba'nın ilk ve kendini en adamış talebesi Mame İbrahim Fall tarafından kuruldu.

Mame İbrahim Fall'ın şeyhine hizmeti günlük ibadetlerden üstün görmeye başlamasıyla Baye Fall hareketi ana akım müridilerden ayrışarak mistik ve farklı boyut kazandı.

Renkli kıyafetleri, rastalı saçları ve ilginç aksesuarlarıyla dikkati çeken Baye Fall hareketi mensuplarının büyük bir kısmı, kendilerinin farz ibadetlerden muaf olduğuna inanıyor.

İslam'ın sadece "şehadet getirmek" farzını yerine getiren Baye Fall, namaz kılmıyor ancak cami inşaatında çalışıyor oruç tutmuyor ancak ramazan boyunca iftar hazırlayıp dağıtıyor, zekat vermiyor ancak dar gelirlilerin ihtiyaçlarını gideriyor.

Baye Fall, Müridiliğin temel prensipleriyle uyuşmadığı için ana akım Müridiler tarafından çok benimsenmese de Senegal'in örnek gösterilen barış ortamına katkı sağlayan unsurlardan biri kabul ediliyor.

Gayrimüslimlerin İslamiyet'e girişinde basamak görevi gördüğüne inanılan Baye Fall hareketi içerisinde İslam'ı seçen birçok Batılı olduğu da biliniyor.

Kaynak: AA

