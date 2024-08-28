Bayer, kanser tedavileri için NextRNA ile işbirliği yapacak - Son Dakika
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Bayer, kanser tedavileri için NextRNA ile işbirliği yapacak

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, ABD'li biyoteknoloji şirketi NextRNA ile kansere karşı tedaviler geliştirmek için işbirliği yapacak. Bayer, NextRNA'ya finansman ve telif hakları dahil olmak üzere 547 milyon dolar fon sağlayacak.

28.08.2024 17:21
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Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, kansere karşı tedaviler geliştirmek için ABD'li biyoteknoloji şirketi NextRNA ile işbirliği yapacak.

Bayer ve NextRNA'dan yapılan ortak açıklamada, şirketlerin, iki onkoloji programını ortaklaşa ilerletmek için işbirliği yapacağı belirtildi.

Açıklamaya göre Bayer, NextRNA'ya araştırma finansmanı ve kademeli telif hakları dahil olmak üzere 547 milyon dolara kadar fon sağlayacak.

Ayrıca, NextRNA da pazarda başarılı ilaçların net satışları üzerinden kademeli telif hakkı elde edecek.

Öte yandan Bayer, 2018'de, ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından, bu şirketin geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Kaynak: AA

Bayer, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayer, kanser tedavileri için NextRNA ile işbirliği yapacak - Son Dakika

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