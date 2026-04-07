Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayern Münih'te Altyapı Patlaması: Kompany Döneminde Rekor İlk Maçlar

07.04.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, altyapısından 9 oyuncu A takıma çıkararak rekor bir başarıya imza attı. Ancak kulübün geçmiş transfer hataları, bu başarıyı gölgeliyor.

Vincent Kompany yönetiminde Bayern Münih, bu sezon altyapıdan dokuz oyuncuyu A takıma yükselterek rekor kırdı. Geleneksel beyaz sosis kahvaltısı artık rutin hale geldi, çünkü genç oyuncular sık sık ilk maçlarına çıkıyor. Jochen Sauer, bu durumu 'rekor sezon' olarak nitelendirdi ve Avrupa'nın en üst liglerinde başka hiçbir kulübün böyle bir orana sahip olmadığını vurguladı.

Ancak bu başarı, geçmişteki transfer hatalarının gölgesinde kalıyor. 2020'de Hansi Flick ve Hasan Salihamidzic döneminde yapılan beşli transfer, Tiago Dantas gibi oyuncuları getirirken, altyapıdan yetişen Angelo Stiller gibi yetenekleri kaçırdı. Stiller, bu transferleri 'yüzüne atılmış bir tokat' olarak değerlendirdi ve Bayern'den ayrılarak VfB Stuttgart'ta yıldızlaştı, şimdi Alman milli takımı için mücadele ediyor.

Dantas ise Bayern'de beklentileri karşılayamadı ve çeşitli kulüplerde kiralık oynadıktan sonra HNK Rijeka'ya transfer oldu. Bu sezon golcü kimliğiyle dikkat çekse de, geçmişteki fiziksel eksiklikleri nedeniyle Münih'te başarılı olamadı. Bayern'in altyapıya yatırımı artarken, geçmiş hatalar kulübün transfer stratejisini sorgulatıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Vincent Kompany, Bayern Münih, Futbol, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:36:04. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.