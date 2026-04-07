Bayern Münih'te Altyapı Patlaması: Kompany Döneminde Rekor İlk Maçlar

Vincent Kompany yönetiminde Bayern Münih, bu sezon altyapıdan dokuz oyuncuyu A takıma yükselterek rekor kırdı. Geleneksel beyaz sosis kahvaltısı artık rutin hale geldi, çünkü genç oyuncular sık sık ilk maçlarına çıkıyor. Jochen Sauer, bu durumu 'rekor sezon' olarak nitelendirdi ve Avrupa'nın en üst liglerinde başka hiçbir kulübün böyle bir orana sahip olmadığını vurguladı.

Ancak bu başarı, geçmişteki transfer hatalarının gölgesinde kalıyor. 2020'de Hansi Flick ve Hasan Salihamidzic döneminde yapılan beşli transfer, Tiago Dantas gibi oyuncuları getirirken, altyapıdan yetişen Angelo Stiller gibi yetenekleri kaçırdı. Stiller, bu transferleri 'yüzüne atılmış bir tokat' olarak değerlendirdi ve Bayern'den ayrılarak VfB Stuttgart'ta yıldızlaştı, şimdi Alman milli takımı için mücadele ediyor.

Dantas ise Bayern'de beklentileri karşılayamadı ve çeşitli kulüplerde kiralık oynadıktan sonra HNK Rijeka'ya transfer oldu. Bu sezon golcü kimliğiyle dikkat çekse de, geçmişteki fiziksel eksiklikleri nedeniyle Münih'te başarılı olamadı. Bayern'in altyapıya yatırımı artarken, geçmiş hatalar kulübün transfer stratejisini sorgulatıyor.