Bayğaralar Operasyonu: 287 Gözaltı
13.04.2026 23:09
Adana merkezli 8 ilde operasyonla 287 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Adana merkezli 8 ilde Bayğaralar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 287 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

EGM'nin sanal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "KOM Başkanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Adana merkezli olmak üzere İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde 13 Nisan 2026 tarihinde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Uyuşturucu Ticareti Yapma, Mala Zarar Verme, 6136 SKM ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarını işledikleri tespit edilen Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 8 ildeki operasyonlarda 287 şüpheli şahıs gözaltına alındı" denildi.

Operasyonda ele geçirilen silahlar ve para miktarının da belirtildiği açıklamada, "Operasyonlar sonucunda; 1 adet el bombası, 4 adet AK 47 otomatik silah, 2 adet otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 25 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 1128 adet fişek, 39 bin 733 adet uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin Euro ve 33 bin 735 lira ele geçirilmiş ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 Milyon lira olan 2 adet işyeri ile 5 adet araca el koyulmuştur. KOM Başkanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimizin kahraman personeline titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Milletimizin huzurunu hedef alan her türlü suç örgütüne karşı tavizsiz bir duruş sergiliyor; mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

