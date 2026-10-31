Bayğaralar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan H.Ö. Çukurova\'da yakalandı

Bayğaralar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan H.Ö. Çukurova'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayğaralar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan H.Ö., polis ve MİT'in ortak operasyonuyla Adana'nın Çukurova ilçesinde yakalandı. H.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
ADANA'da Bayğaralar suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan H.Ö., polis ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile MİT, Bayğaralar suç örgütü üyesi olma suçundan aranan H.Ö.'nün adresini tespit etti. Elde edilen bilgilere doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler H.Ö.'yü merkez Çukurova ilçesindeki saklandığı evde yakaladı. H.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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