Bayındır'da 4. Turan Nergis ve Kuru Çiçek Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Bayındır'da 4. Turan Nergis ve Kuru Çiçek Festivali Düzenlendi

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İzmir'in Bayındır ilçesinde gerçekleştirilen 4. Turan Nergis ve Kuru Çiçek Festivali'ne katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, üreticilere destek sözü verdi. Festivale katılım yoğun olup, ünlü sanatçı Feridun Düzağaç da sahne aldı.

03.02.2025 11:03  Güncelleme: 11:14
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(İZMİR) - Bayındır'da 4. Turan Nergis ve Kuru Çiçek Festivali düzenlendi. Festivale katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, üreticilere verilen desteklerin devam edeceğini belirterek "Sizler üretmeye devam ettikçe bizler her anlamda yanınızda olacağız" dedi.

Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden biri olan Bayındır, 4. Turan Nergis ve Kuru Çiçek Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Turan Mahallesi'nde düzenlenen festival kapsamında yol boyunca kurulan standlarda, nergis çiçekleri ve üreticilerin el emeği ürünleri sergilendi. Festivale İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanı da katıldı. Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay, festivalde sahne alan ünlü sanatçı Feridun Düzağaç ile de bir araya gelerek sanatçının konserini izledi.

"Her sene daha fazla destek vereceğiz"

Açılış konuşmasında Bayındır'ın Türkiye'nin çiçek başkenti olduğunu vurgulayan Başkan Cemil Tugay, üreticilerin ellerindeki dövizleri işaret etti. "Çiçeğin başkenti Bayındır, üreticinin dostu Cemil Başkan", "Çiçekler açar, üretici güler. Cemil Başkanımız hep bizimle", "Bayındır çiçek açıyor, Cemil Başkan sayesinde büyüyor" ve "Üreticiye destek, Bayındır'a bereket. Teşekkürler Cemil Tugay" yazılı dövizlerin kendisini duygulandırdığını dile getiren Başkan Tugay, "Sizler üretmeye devam ettikçe bizler her anlamda yanınızda olacağız. Genel olarak Küçük Menderes, her türlü tarımsal üretim ve hayvancılıkta Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri. Bizim de üzerimize düşen görev, bu bölgedeki üretimi daha fazla artırmak, insanlarımızın daha fazla kazanması için elimizden gelen her türlü desteği vermek. Bunu mutlaka yapacağız. Her sene daha fazla destek vererek yola devam edeceğiz" diye konuştu.

"Mücadele etmeye devam edeceğiz"

İzmir'in güzel ve mutlu insanların yaşadığı bir şehir olması için varlığı ile değer katan tüm İzmirlileri kutladığını ifade eden Başkan Tugay, "Bizlere bu şehrin bir hemşehrisi olarak büyük gurur yaşatıyorsunuz. İzmir her zaman demokrasinin, aydınlığın, çağdaşlığın, özgürlüğün, güzelliğin şehri olmaya devam edecek. Biz de bu şehrin bir parçası olarak tüm İzmir'de tüm vatandaşlarımızla birlikte bu güzel şehrin daha iyi bir yer olması için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Tugay'a teşekkür

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu "4. Turan Nergis ve Kuru Çiçek Festivali'nin gerçekleşmesinde çok büyük bir emeği olan Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye iki gün süren daha güzel organizasyonlara vesile olacağız" dedi. Başkan Sakarsu, Başkan Tugay'a festivale olan katkılarından dolayı plaket ve nergis çiçeği tablosu hediye etti.

Feridun Düzağaç sahne aldı

Konuşmaların ardından Bayındır Kültür Sanat ve Folklor Araştırma Derneği'nin halk oyunu gösterileri yapıldı. Trakya yöresinden danslar sergilendi daha sonra Roman şarkıları çalındı. Festival kapsamında güzellik yarışması da düzenlendi. Yarışmaya başvuran tüm çocuklar, birinci seçildi. Festivalde ayrıca Feridun Düzağaç sahne aldı.

Başkan Tugay, festivalin ardından Bergama Belediyesi'ni ve Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni (BAYÇİKOP) ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayındır'da 4. Turan Nergis ve Kuru Çiçek Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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