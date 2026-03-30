Bayındır'da Kayıp Çiftçi Ölü Bulundu

İzmir'in Bayındır ilçesinde kayıp ihbarı yapılan ve derede ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarınca teslim alınan 2 çocuk sahibi Hilmi Dinga'nın (66) cenazesi, Sarıyurt Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Dinga'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İlçede çiftçilik yapan Dinga'nın, olay günü tarlasındaki işlerini tamamladıktan sonra yakınlarına, Bayındır Devlet Hastanesi'nden taburcu olacak eşi Gülperi Dinga'yı almaya gideceğini söylediği öğrenildi.

Olay

Sarıyurt Mahallesi'nde dün tarlasına gitmek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Hilmi Dinga'ya ulaşamayan oğlu Habil Dinga durumu jandarmaya bildirmiş, arama çalışmaları esnasında Habil Dinga, babasının hareketsiz bedeni ve bindiği motosikleti Derebaşı Deresinde bulmuştu.

Sağlık ekipleri Hilmi Dinga'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.