Bayındır'da şehit yakınları ve gaziler için iftar düzenlendi
Bayındır'da şehit yakınları ve gaziler için iftar düzenlendi

12.03.2026 10:27
Bayındır Kaymakamı Murat Mete, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Bayındır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir kafede düzenlenen programda konuşan Mete, ramazan ayının önemini anlattı.

Şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Mete, "Bu toprakların kahraman evlatları, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için gerektiğinde gözünü kırpmadan canını feda etmiş, şehadet mertebesine ulaşarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve fedakarlıklarıyla gurur duyduğumuz gazilerimiz bizlere emanet edilen en değerli mirastır." dedi.

Programa Belediye Başkanı Davut Sakarsu ile ilçe protokolü de katıldı.

Kaynak: AA

10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
10:19
Halil Umut Meler’in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi’ni karıştırdı
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
