İzmir'in Bayındır ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Eski Çıplak Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarının bulunduğu zirai alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Bayındır Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Bayındır'da Zirai Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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