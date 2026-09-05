Bayındır\'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

İzmir'in Bayındır ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla tören düzenlendi.

Arıkbaşı Mahallesi'ndeki Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kutlama programı Atatürk Anıtı önünde devam etti.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete törendeki konuşmasında Kurtuluş Savaşı'nın milletin bağımsızlık iradesi, vatan sevgisi ve hürriyet aşkının eşsiz bir destanı olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Davut Sakarsu da kurtuluşu coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Programda kurtuluşunun canlandırıldığı tiyatro oyunu, halk oyunları gösterisi sunuldu, bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.