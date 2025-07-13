Bayındır Köyü\'nde Aşure Etkinliği Düzenlendi

Keban ilçesinin Bayındır köyünde aşure etkinliği düzenlendi.
Bayındır Köyü Muhtarlığınca organize edilen etkinlikte, hazırlanan aşure katılımcılara dağıtıldı.
Bayındır Köyü Muhtarı Mithat Bayındır, muharrem ayı dolayısıyla köylülerle ortaklaşa aşure yaptıklarını belirterek, etkinlikte emeği bulunan herkese teşekkür etti.
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