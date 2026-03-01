Baykar, Piaggio Aerospace'in Yeni Kimliğini Tanıttı - Son Dakika
Baykar, Piaggio Aerospace'in Yeni Kimliğini Tanıttı

01.03.2026 02:33
Baykar, Piaggio Aerospace'in Avanti NX modelini lanse etti ve yeni marka vizyonunu duyurdu.

Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace, yeni marka kimliğini açıkladı ve Avanti NX (Next) modelini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tanıtım etkinliğinde P.180 Avanti modelinin en son evriminin yanı sıra şirketin yenilenen vizyonu ortaya konuldu.

Avanti NX, P.180 Avanti'nin yeni nesli olmanın ötesinde, şirketin müşteri hizmetleri ve servis anlayışındaki köklü dönüşümün bir sembolü niteliğinde bulunuyor. Lansman etkinliğinde, bu prensiplerin şirketin yeni döneminin temel taşları olduğu vurgulandı.

Etkinlik, Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın konuşmasıyla başladı. Daha önce Lamborghini ve Lilium Jet'te görev almış olan Baykar Grubu Tasarım ve Marka Direktörü Alberto Caruso yeni logoyu ve marka kimliğini sunarken, Piaggio Aerospace Üst Yöneticisi Giovanni Tomassini, şirketin gelecek stratejisini ve vizyonunu paylaştı.

Haluk Bayraktar, konuşmasında, değişme cesaretini göstererek geçmişi onurlandırma ve bu değişimi yeniden başarıya dönüştürmenin sorumlulukları olduğunu söyledi. Bayraktar, "Piaggio Aerospace'in geleceğini koşullar değil bizler, yani her biriniz ellerimizle, zihnimizle ve kararlılığımızla yazacağız. Bugünden itibaren bu geleceği birlikte inşa ediyoruz. Piaggio Aerospace için yeni sayfa şimdi açılıyor." dedi.

Giovanni Tomassini ise "Avanti Next, sadece P.180 uçağımızın yeni bir versiyonundan ibaret değil, çok daha fazlası. Bu, Piaggio Aerospace'in bir sonraki bölümüdür. Birlikte çalışma, inovasyon yapma ve her gün uçaklarımızı uçuran, bakımını yapan ve destekleyen insanlara verdiğimiz değerin bir sonraki adımıdır. Avanti Next'in her bir unsuru, Piaggio Aerospace'in geleceğine olan inancımızı yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Lansmanda ayrıca, Avanti NX ruhunu yansıtacak şekilde tasarlanan yeni kurumsal web sitesi ve çalışanlar için hazırlanan yeni kıyafet koleksiyonu da tanıtıldı.

Etkinlik, Baykar ile olan ortaklığın bir nişanesi olarak tüm çalışanlara Türk çayı ve lokum ikram edilmesiyle sona erdi. Ayrıca çalışanlara Piaggio markalı ürünlerin yer aldığı hediye kutuları takdim edildi.

Kaynak: AA

Haluk Bayraktar, Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
