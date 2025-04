Baykoç\'tan Beşikcioğlu\'na Oyunculuk Önerisi

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile ilgili "Keşke bu adamcağızın önüne bir senaryo konsa ya da bir yapım sunulsa da belediye başkanı rolünü oynasa. En azından rol icabı da olsa bir belediye başkanlığı yapsa." dedi.

Baykoç, partisinin Etimesgut İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Beşikçioğlu'nun oyunculuk kariyeri ve belediye başkanlığı görevine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşikcioğlu'nun oynadığı Behzat Ç. dizisiyle ilgili gördüğü bir haberden bahseden Baykoç, "Önce sayın başkanın diziden ayrıldığını sandım. Dedim ki herhalde belediye başkanlığı aklına geldi, oyunculuğu bırakıp asli görevine dönecek. Ama meğer öyle değilmiş." ifadesini kullandı.

Baykoç, Beşikcioğlu'nun rol aldığı yapımlara dikkati çekerek, "Keşke bu adamcağızın önüne bir senaryo konsa ya da bir yapım sunulsa da belediye başkanı rolünü oynasa. En azından rol icabı da olsa bir belediye başkanlığı yapsa." diye konuştu.

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı tüm krizlerin kaynağında CHP zihniyeti olduğunu belirten Baykoç, şöyle devam etti:

"Her on yılda bir, bu milletin farklı kesimleri CHP zihniyeti tarafından tokatlanmıştır. İstisnasız söylüyorum, her on senede bir bu memleketin asli evlatları bu parti tarafından ve bu partinin ideolojisi tarafından tokat yemiştir. İstisnasız her on senede bir Kürtler tokat yemiştir, Müslümanlar tokat yemiştir, Türkler tokat yemiştir, ülkücüler tokat yemiştir, komünistler tokat yemiştir, solcular tokat yemiştir. Tokat atan hep aynıdır, Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir. Tokat yiyen ise bu milletin hangi siyasi görüşten olursa olsun asil ve asli evlatlarıdır."