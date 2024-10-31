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Bayrak hassasiyeti yıkımı durdurdu

MALATYA - Malatya'da ağır hasarlı bir evin yıkımı sırasında fark edilen Türk bayrağı için yıkım durduruldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde yıkım işlemleri gerçekleştirilen bir evin duvarında fark edilen Türk bayrağı üzerine yıkım durduruldu. Duvarda bayrağı fark eden İş makinesi operatörü bayrağı bulunduğu yerden alarak arkadaşlarına teslim ettikten sonra yıkım işlemlerine devam etti.