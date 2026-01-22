Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

DEM Parti, Suriye'de Kürt mahallelerine saldırı yapıldı iddiasıyla bu haftaki grup toplantısını Kamışlı sınırındaki Nusaybin'de bulunan Sınır Parkı'nda yaptı. Grup toplantısı sırasında, Suriye'nin Kamışlı kentine gitmek üzere sınır hattına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Bu esnada Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağı indirildi.
Bu olayın yankıları sürerken Nusaybin'de esnaf bayrak provokatörlerinin Suriye tarafından gelenler olduğunu söyleyerek olayın kendilerine mal edilmemesi gerektiğini belirtti.
