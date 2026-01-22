Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Haberin Videosunu İzleyin
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
22.01.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Haber Videosu

Nusaybin'de esnaf, bayrak provokasyonunu yapanların Suriye tarafından gelen kişiler olduğunu belirterek olaya tepki gösterdi. Esnaf, yaşananların tüm Nusaybin'e mal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti, Suriye'de Kürt mahallelerine saldırı yapıldı iddiasıyla bu haftaki grup toplantısını Kamışlı sınırındaki Nusaybin'de bulunan Sınır Parkı'nda yaptı. Grup toplantısı sırasında, Suriye'nin Kamışlı kentine gitmek üzere sınır hattına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Bu esnada Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağı indirildi.

NUSAYBİN ESNAFI İSYANDA

Bu olayın yankıları sürerken Nusaybin'de esnaf bayrak provokatörlerinin Suriye tarafından gelenler olduğunu söyleyerek olayın kendilerine mal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Nusaybin, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Bu gerçek olabilir mi Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Onur Saylak’tan duygusal paylaşım: ’’Güzellerim… 14’’ Onur Saylak'tan duygusal paylaşım: ''Güzellerim… 14!''
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP’li Adan’ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
03:32
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:26:08. #7.11#
SON DAKİKA: Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.