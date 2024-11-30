Bayraklı Belediyesi 112 Aileye Yakacak Desteği Sağladı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi 112 Aileye Yakacak Desteği Sağladı

Bayraklı Belediyesi 112 Aileye Yakacak Desteği Sağladı

Bayraklı Belediyesi, soğuk havalarda ihtiyaç sahibi 112 aileye kömür ve odun desteğinde bulundu. Başkan İrfan Önal, dayanışma mesajı vererek herkesin yanında olacaklarını belirtti.

30.11.2024 13:50  Güncelleme: 14:35
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte 112 aileye yakacak desteğinde bulundu. Başkan İrfan Önal, "Biz bir aileyiz ve her zaman dayanışmamızı büyüterek, imkanlarımız dahilinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda ihtiyaç sahiplerine gıdadan kıyafete, ev araç-gereç ve eşyalarından sosyal-kültürel desteklere ayrıca hijyen ve hoş geldin bebek paketlerine kadar birçok alanda yardımda bulunuluyor. Bu kapsamda son olarak ilçe genelinde 112 aileye de toplam bin 680 torba kömür ve 224 torba odun desteği sağlandı. Ayrıca gıda, hijyen ve giyim malzemelerinden oluşan paketlerle binlerce hanenin temel ihtiyaçları karşılandı. Desteklerin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceği belirtildi.

"Biz bir aileyiz ve her zaman birlikteyiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kış soğuklarında ilçemizde hiçkimsenin mağduriyet yaşamaması için var gücümüzle çalışıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak destek sağlıyoruz. Amacımız, zorlu koşullarda vatandaşımızın sıkıntılarına bir nebze de olsa derman olabilmek. Bu konuda elimizden geldiğince, belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek imkanlarımız dahilinde vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Bayraklı'da dayanışma ruhunu artırarak iyi günde de kötü günde de kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz bir aileyiz ve her zaman birlikteyiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İrfan Önal, Bayraklı, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi 112 Aileye Yakacak Desteği Sağladı - Son Dakika

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